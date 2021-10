Daniel Bragança já tem o Loto do Sporting

Embalado pela exibição em Arouca, Daniel Bragança aceitou transferir a magia do pé para a mão e reencontrou o prazer do loto, nesta fantástica coleção do Record. Quando o assunto é competir, dentro ou fora de campo, o segredo está na... equipa. "O loto do Sporting é um excelente jogo para jogar em família. É uma boa coleção para todos os sportinguistas, espero que se divirtam muito", sublinha o médio, de 22 anos. "Sempre gostei deste tipo de jogos", reconhece.