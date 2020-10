Dia das Compras na Net: descontos todo o dia de sexta-feira

A Cofina volta a estar presente este ano no do Dia das Compras na Net, promovida pela ACEPI. É já sexta-feira, 23 de outubro, que poderá assegurar os conteúdos premium, nomedamente os de Record, com um desconto sensacional.





A campanha vai decorrer durante 24 horas nos sites das várias marcas Cofina: Record Premium, Negócios Premium CM+, SÁBADO Digital e TV Guia Digital.Com este pacote promocional garantirá a assinatura digital anual do Record Premium com 50% desconto. Veja aqui as condições e o fica a ganhar com os conteúdos exclusivos do nosso jornal.