Diamantino já tem o Guia Record para o Mundial'2022: «Ajuda sempre quem gosta de futebol »

Diamantino não perdeu tempo, recebeu o Guia do Mundial e procurou a página dedicada ao México’86, em que participou.

“É sempre bom recordar que estive num Mundial mas principalmente é bom ver que Portugal tem estado nas fases finais e com boas prestações. Depois da geração do Eusébio, em 1966, fui eu e o Carlos Manuel que marcámos no de 86. Acabaram por ser golos agridoces pois não chegaram para nos apurarmos”, recorda o antigo avançado.

Sobre a nossa revista, não tem dúvidas: “Os Guias doajudam sempre quem gosta de futebol para se saber tudo o que envolve um Mundial. Ver quais são as equipas, quem são os treinadores e jogadores. É sempre bom quando estamos a ver os jogos podermos ir ver quem são os protagonistas.”Estamos na contagem decrescente para o Mundial e o melhor guia para seguir a prova já está à venda em todo o país. São 290 páginas com toda a informação para não passar ao lado do evento no Qatar, um torneio diferente, mas para ser vivido com a paixão de sempre. Além da apresentação dos 26 eleitos de Fernando Santos, o guia revela tudo sobre as outras 31 seleções. Os principais jogadores (mais de 700 fichas individuais), treinadores, a campanha de cada país na qualificação, nada foi esquecido. Contamos ainda as histórias dos Mundiais anteriores e recordamos as participações lusas. O Guia só custa 3 € e oferece-lhe a assinatura dodurante um mês. Não perca!