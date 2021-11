Diego & Maradona: Biografia do antigo craque argentino este sábado com o Record

A partir de hoje está disponível nas bancas o livro ‘Diego & Maradona’. Uma biografia do antigo craque argentino falecido o ano passado e que pode levar para casa, juntamente com o seu, por 9,95€. A obra foi escrita por Rui Miguel Tovar e Pedro Teixeira Neves, com prefácio de Manolo Bello, e recorda toda a memorável carreira do eterno número 10 mas também uma vida cheia de momentos controversos.