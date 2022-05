É hoje o Record Challenge Park!

Chegou o dia! As portas do Parque de Jogos 1º de Maio abrem às 10 horas em ponto e, a partir daí, começa o Record Challenge Park . Estamos prontos para o receber e tem à sua espera um dia em cheio, recheado de boa disposição, atividade física, fair play, competição e, acima de tudo, muito divertimento. E não se esqueça, a entrada é gratuita!

Do futebol à esgrima, passando pelo basquetebol e o tiro ao alvo, no total, são 42 atividades que temos preparadas – não se esqueça de levantar o Record Challenge Passport na entrada do recinto – sendo que a principal atração está agendada para a parte da tarde no palco do recinto: os Amor Electro têm preparado um momento bastante especial num dos últimos concertos que farão enquanto banda.

Não se esqueça que, a partir do momento em que entrar no recinto, será um autêntico atleta numa espécie de Jogos Olímpicos em que a regra número um é divertir-se. Traga família e amigos. Esperamos por si!