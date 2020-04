Estamosjuntos: parceiros Record têm mensagem para si

CIN

Continuamos aqui para tornar os seus dias mais coloridos.

Enquanto o mundo continua a combater a COVID-19, na CIN implementámos todas as medidas de prevenção, segurança, gestão do risco e de salvaguarda da saúde dos nossos colaboradores, clientes, fornecedores e comunidade em geral.

Por isso, continuamos aqui para ajudar a tornar os seus dias mais coloridos. Vamos dar o nosso melhor para continuar a inspirar. Para que as famílias fiquem seguras e saudáveis!

CIN. Fique em casa.

#CINDiasdeCor

CÂMARA MUNICIPAL DE OEIRAS

E agora, o que fazer quando durante 2 décadas pedimos as pessoas para se mexerem? Com resiliência vamos a jogo com garra. Ajudamos clubes e adequamos atividades dos munícipes à casa de cada um na certeza de que darão o seu melhor no campo atapetado da sua sala. Em Oeiras não deixamos os munícipes sozinhos no relvado da vida. Esperamos o apito final para reagirmos ao pós- jogo. E estamos prontos para correr para a bola, com o corpo paralelo ao chão defendendo a nossa baliza que é o nosso concelho.

O Presidente da Câmara

Isaltino Morais

DELTA

ESTAMOS JUNTOS

Enfrentamos um desafio que nos obriga a reinventar a nossa forma de viver.

No entanto, a dedicação dos portugueses deixa em nós um sentimento de orgulho. Orgulho dos que enfrentam esta pandemia, dos que continuam a trabalhar e dos que permanecem em isolamento.

Uma palavra também especial aos nossos clientes e ao setor da restauração. Queremos agradecer-vos por não desistirem e que saibam que estamos convosco.

E é com essa vontade de vencer que vamos fazer a nossa parte! #fazatuaparte

Tiago Silva Ferreira

Responsável de Comunicação Externa e Relações Institucionais

Communication and Corporate Affairs Manager

F. Gil Automóveis

Situados em Portalegre e Évora dedicamo-nos ao comércio e reparação automóvel, contamos com vários stands, oficinas próprias e 25 anos de experiência.

Aqui encontra um vasto stock de viaturas com profissionais experientes que lhe proporcionam um atendimento personalizado para irmos ao encontro das suas necessidades.

O contexto global em que vivemos obrigou-nos a todos a repensar a nossa forma de estar, de trabalhar, de fazer mais e melhor à distância mas o foco nunca muda – o cliente.

Vamos conseguir ultrapassar este momento de adversidade, enquanto comunidade, unidos nesta luta!

Francisco José Sanches Gil



Ford Trucks

A Ford Trucks chegou a Portugal em 2019, através da OneShop – Distribuição Automóvel, SA, sediada em Alverca.

Para além da série Estrada (com o modelo F-Max, distinguido como Camião do Ano em 2019), a Ford Trucks dispõe ainda das séries Construção e Tractor, equipadas com motores EcoTorq e tecnologia ideais para quem faz da estrada a sua casa.

Estes veículos apresentam uma elevada rentabilidade com impacto significativo nas despesas operacionais, tornando-os uma mais-valia em qualquer frota.

Ford Trucks Portugal

JEEP

A Jeep deu prioridade à segurança de colaboradores, concessionários e parceiros garantindo, em particular, a manutenção das viaturas das forças de segurança e de emergência. Agora olha para o futuro com serenidade e otimismo com a reabertura gradual em Maio, preparando a rede de distribuição para uma interação segura, confortável e eficiente com todos os clientes. O lançamento de importantes novidades, como o Renegade e Compass Plug-In Hybrid, vão ajudar a consolidar a posição da Marca em 2020.



Karcher

A Kärcher associa-se a esta iniciativa porque nos momentos delicados as marcas devem estar ainda mais presentes e apoiar a sociedade. A Kärcher está a combater o novo coronavírus e prova disso é a sua gama de limpeza a vapor, composta por várias máquinas cuja eficácia foi testada em laboratório. Resultado: desde que usadas corretamente, as máquinas Kärcher removem até 99,999% dos vírus encapsulados, como o coronavírus ou a gripe, e 99,99% das bactérias domésticas comuns existentes nas superfícies duras.

Nuno Coutinho

Diretor Geral da Neoparts

E.Leclerc

EM DEFESA DO PODER DE COMPRA

Desde a fundação que nós, hipermercados E.Leclerc defendemos o poder de compra com preços baixos e qualidade nos bens com marcas próprias. Destacamos duas iniciativas recentes:

· Bloqueio de preços de 3.500 dos produtos da nossa marca própria, até ao final do período de isolamento

· Mega promoção em mais de 7.000 produtos com descontos até 60%, de 1 a 3 de maio, em diversas marcas e categorias

Todos temos uma missão a cumprir. A nossa, é defender o poder de compra.

Hipermercados E.Leclerc

Placard.pt

"O Placard.pt tem no seu ADN o desporto. Durante este difícil período que atravessamos, continuamos empenhados em promover e desenvolver o desporto nacional, prova disso é a continuidade das nossas parcerias com o Sport Lisboa e Benfica, Futebol Clube do Porto e Sporting Clube de Portugal. Nesta fase sem competições o placard.pt tem promovido, em parceria com os clubes, conteúdos e atividades de entretenimento, proporcionado aos seus clientes experiências únicas e originais, dentro do universo do desporto.

Estamos convictos que vamos ultrapassar rapidamente esta fase e em breve estaremos todos juntos a viver novamente a emoção do desporto."

Tomás Gonçalves

Diretor Geral Placard.pt

SAGRES

#JuntosVoltamosJá é o mote que a cerveja Sagres abraçou por estes, participando neste movimento nacional que irá contribuir para que restaurantes, cafés, esplanadas e bares tenham condições para reabrir e para nos receber, quando pudermos voltar a conviver presencialmente. Para além de ter dado apoio imediato a quem mais necessita e a quem os ajuda, a Sagres acredita que tem de colaborar para que Portugal e os portugueses recuperem com a maior rapidez possível. Porque Ninguém nos Pára!

Nuno Pinto de Magalhães

Diretor de Comunicação e Relações Institucionais da Sociedade Central de Cervejas e Bebidas, SA.

Volkswagen

Assegurar o futuro é enfrentar o presente. O foco nas pessoas e no seu bem estar é o que nos guia. Construir uma nova forma de mobilidade e reforçar o compromisso com a sustentabilidade é o desígnio do amanhã.

A preocupação com as pessoas é o dever de hoje.

Quando voltarmos à estrada o percurso será desafiante, mas sabemos agora que o caminho não será feito de forma solitária. Pelo contrário, conte com a Volkswagen para seguirmos mais unidos, mais fortes para a próxima curva. Vamos continuar juntos!

Nuno Serra

Director de Marketing da Volkswagen