Fernando Mendes e o Guia Record do Mundial'2022: «Ficamos a saber tudo sobre as seleções que não conhecemos tão bem»

Fernando Mendes já estava quase pronto para seguir o campeonato do Mundo. Faltava-lhe apenas a nossa revista do Mundial, que recebeu agora. "É sempre importante ter este Guia do Mundial. Não só para sabermos o que se passou nos anteriores mas também quais os novos jogadores que estão a aparecer. Com este manual ficamos a saber tudo sobre aquelas seleções que não conhecemos tão bem", comentou o antigo internacional português, que acredita na nossa Seleção: "Espero o que esperamos todos, que faça um bom Mundial. Temos um naipe de jogadores com muita qualidade e se eles se exibirem ao nível que mostram nos clubes teremos boas chances. Sermos campeões é complicado, claro, mas podemos fazer um bom Mundial."