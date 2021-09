Festa da família: Record Challenge Park foi jornada de sucesso

Durante muito tempo, a Covid-19 ‘prendeu’ as pessoas em casa, retirou-lhes diversão e privou-as do desporto. Também por esse motivo, o dia de ontem foi tão especial para as famílias que não faltaram à chamada na 5ª edição do Record Challenge Park. Reconquistaram o tempo perdido e deram um autêntico espetáculo. É claro que ninguém gosta de perder, nem a feijões. Ainda assim, não houve derrotados, apenas vencedores. Pelo menos, o sorriso era bem evidente nos avós, pais e filhos que marcaram presença no Estádio 1º de Maio, em Lisboa.

Com desportos para todos os gostos, houve quem passasse facilmente do basquetebol ou do ténis para experiências radicais no rapel ou na escalada. Do padel ao golfe, houve quem aprendesse os melhores golpes nas artes marciais. Outros até aprenderam a andar de skate. Já os mais competitivos queriam mesmo sair dali com recordes futebolísticos. Não é todos os dias que se vê a alguém a dar mais de 1.300 toques (não é gralha!), mas aconteceu mesmo.



E o que dizer do teqball, umdesporto em ascensão que criou vários duelos entre pais e filhos? Bem no centro do relvado, a modalidade provocou a curiosidade de várias das 6.495 pessoas que passaram pelo evento e até Francis Obikwelu quis experimentar [ver peça ao lado].

Sim, o evento contou com várias estrelas ligadas a diferentes modalidades, que partilharam as suas experiências com os mais curiosos.

Houve suor, batalhas acérrimas nos matraquilhos - aí, já se sabe, ninguém gosta mesmo de perder - e uma grande nostalgia quando os graúdos viram os miúdos a fazerem corridas de sacos. Mas também houve muito tempo para os abraços que ficaram por dar durante os últimos meses. Quem é pai ou mãe não ficou indiferente a este dia... nem o nosso jornal, como demonstrou o diretor, Bernardo Ribeiro.



"Invariavelmente, este é o dia em que mais tenho orgulho em ser diretor de Record. Temos mais de 30 modalidades. Isto é muito importante num período pós-pandemia. São muitos os pais que vêm ter connosco e nos dizem ‘obrigado por isto estar a acontecer’. Isso deixa-nos inteiramente satisfeitos", referiu. Missão cumprida.





A MEO juntou-se apara este evento e aprovou o espírito agregador da iniciativa. "São os nossos Jogos Olímpicos em ponto pequeno. Sente-se um ambiente espetacular. A parte mais importante é o facto de ser um evento tão agregador em que os filhos podem vir com os pais, tendo o desporto como base", referiu Luíza Galindo, diretora de marketing de comunicação da empresa da Altice. "É um evento inédito em 2021, com altruísmo. Torna-se um serviço público. Foi tudo feito com muito cuidado em prol da segurança das pessoas, numa altura em que ainda é preciso prevenir. Estamos todos de parabéns", sublinhou André Figueiredo, também em representação da MEO.Artur Moraes foi ao Record Challenge Park e mostrou-se feliz por ver a união demonstrada em torno do desporto. "As pessoas tinham perdido o hábito de estarem juntas por causa da pandemia. A prática do desporto é muito importante e a convivência entre as pessoas é o fundamento principal da vida", disse o ex-guarda redes e atual vice-presidente da SAD do Alverca.