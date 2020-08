Glórias das águias já têm o xadrez do Benfica: recorte hoje o cupão

Referências dos encarnados, António Simões, Shéu, José Augusto, Toni e Luisão já têm o xadrez glórias do Benfica, magnífica coleção que ‘Record’ lança a partir de hoje. Os cinco representam várias gerações de futebolistas, que ajudaram a construir a história do clube, desde a conquista das duas Taças dos Campeões Europeus, em 1961 e 1962, até ao recente tetracampeonato, único nos encarnados. Por isso, estão representados no xadrez que o nosso jornal disponibiliza até dia 15 de setembro. Simões, Shéu, José Augusto, Toni e Luisão aprovaram a coleção e o leitor também pode divertir-se, adaptando os 16 jogadores às peças. É muito simples: basta comprar o seu jornal!





Para beneficiarem desta oferta, os leitores devem recortar o cupão publicado à 2.ª, 4.ª e 6.ª feira noe apresentá-lo na banca, no momento de compra do jornal de 3.ª, 5.ª feira e sábado, para receberem as suas peças grátis. Oferta válida com a apresentação do cupão publicado no dia anterior. Este jogo é grátis, com a compra do jornal do dia e apresentação de cupão.