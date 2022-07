Guia 2022/23 chega 6.ª feira: tudo sobre a nova época

A nova época arranca oficialmente já neste sábado, com a realização da Supertaça, entre FC Porto e Tondela. Um dia antes, numa jogada de antecipação no estilo a que habituámos os nossos leitores, colocaremos nas nas bancas o nosso Guia 2022/23.Cumprindo uma tradição de mais de 30 anos, Record apresenta-lhe uma revista que é praticamente um ‘dois em um’, pois, além de lançar a temporada que se avizinha, faz também um balanço de 2021/22, recordando, ao pormenor e com recurso à estatística, o que se passou nos relvados de todo o Mundo.Com o Guia 2022/23, os nossos leitores vão saber tudo sobre a nova temporada. Todos os clubes da 1ª Liga são apresentados ao pormenor. Dos elementos que compõem o departamento de futebol profissional aos principais jogadores, não deixamos passar nada.Se quer saber onde nasceu o reforço mais sonante do seu clube, basta consultar a ficha individual, através da qual terá também acesso a outros dados interessantes da carreira: quantos jogos realizou por cada clube, quando se estreou no escalão principal, enfim, tudo o que quiser saber para brilhar na próxima conversa de futebol com os amigos.E há outra boa notícia: o preço desta revista é igual ao das últimas épocas, apenas 3 euros... e as mesmas 290 páginas!Quem comprar o Guia nas bancas vai ter acesso, nos primeiros dias de setembro, após o fecho de mercado, às últimas movimentações, com todos os dados referentes às transferências de última hora. O ficheiro estará disponível para ser descarregado gratuitamente no site do Record.