Guia 2022/23 já nas bancas: nova época em análise e código de inscrição para a Liga Record

A temporada 2022/23 arranca oficialmente amanhã, com FC Porto e Tondela a medirem forças na Supertaça. Quem quiser saber tudo sobre os novos plantéis dos dois clubes pode comprar já hoje o Guia Record para a nova época, no qual apresentamos tudo sobre os participantes nas ligas profissionais, além de outros temas relacionados com o nosso futebol.Cumprindo uma tradição de mais de 30 anos, no Guia Record fazemos um resumo da temporada anterior, com as estatísticas da 1.ª Liga, e antecipamos a nova época, analisando os clubes ao pormenor. Desde os dirigentes, os recordes no escalão principal, as classificações das últimas épocas e mesmo os últimos resultados nos confrontos diretos com cada adversário, nada foi esquecido.Depois, exploramos os dados de cada plantel, recordando a carreira de cada um dos craques. Onde jogava em 2017/18 o seu avançado preferido? Quantos golos sofreu o guarda-redes do seu clube na temporada 2014/15? As respostas para todas as perguntas deste género estão no nosso Guia 2022/23. Além disso, apresentamos os calendários dos três principais escalões, para que possa saber em que data o clube do seu coração defronta cada adversário.Tudo isto em 290 páginas e pelo mesmo preço dos últimos anos, apenas 3 euros!Quem comprar o Guia nas bancas vai ter acesso, nos primeiros dias de setembro, após o fecho de mercado, às últimas movimentações, com todos os dados referentes às transferências de última hora. O ficheiro estará disponível para ser descarregado gratuitamente no site do Record.