Guia Record 2022/23: Manual precioso de comentadores de acordo com José Calado

Ao kit de temporada de Calado não pode faltar o. Afinal de contas, "já são tantos anos…". Mesmo que já seja um habitual aliado, o antigo jogador do Benfica e da Seleção Nacional não esconde o entusiasmo pela versão 2022/23, revista que lhe permite acompanhar detalhadamente o futebol portugês. "É ótimo! Ajuda-nos a nós, que andamos no meio do desporto. É fantástico, uma ajuda especial", atirou o comentador da CMTV, apelando: "Este Guia vai ajudar não só para termos detalhes sobre o clube do coração, mas para vermos o resto dos jogadores, o que eles podem render e o que já renderam nos seus clubes. É espetacular! Espero que comprem. Para mim, que sou comentador desportivo, é uma ajuda fantástica."Calado também não descarta ae já escolheu os jogadores que formam a sua equipa – e desengane-se se julga que a ex-águia se prendeu no emblema da Luz para as suas escolhas. Com um orçamento de 34M€, o antigo jogador foi a vários emblemas reforçar-se.