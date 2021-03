Inscrições abertas para formação em gestão do desporto

A Aprende & Joga com Talento organiza este mês uma ação de formação sobre Gestão de Clubes, que contará com a presença de diversos dirigentes do futebol profissional em Portugal.

Na sexta-feira, entre as 19h30 e as 21h00, Maria de Fátima Ribeiro, professora da Faculdade de Direito da Universidade Católica, irá dar uma conferência subordinada ao tema "Diferentes Modelos de Gestão (SAD Vs. SDUQ / Associação Desportiva): enquadramento legal e considerações".

No dia 24 de março, entre as 19h30 e as 21h30, será o presidente da SAD do Famalicão, Miguel Ribeiro, a dar uma palestra subordinada ao tema "Diferentes Modelos de Gestão (SAD Vs. SDUQ / Associação Desportiva): especificidades na criação e gestão de projetos desportivos".

Dois dias mais tarde, no mesmo horário, haverá uma conferência com o tema "Constituição de uma Sociedade Anónima Desportiva: desafios inerentes à dimensão do clube e ao quadro competitivo em que participa", onde estarão José Miguel Sampaion e Nora (Advogado, Presidente da Associação Portuguesa de Direito Desportivo e colunista Record).

Por fim, no dia 30, de novo entre as 19h30 e as 21h30, será organizada uma mesa redonda com Paulo Meneses (presidente do Paços de Ferreira), Diogo Godinho (presidente da SAD do Vizela) e Artur Moraes (Vice-Presidente e CEO do FC Alverca Futebol SAD".

A formação é dirigida a agentes desportivos, estudantes e adeptos, e será ministrada através da plataforma Zoom. Os interessados em assistir às conferências podem contactar a organização através do email aprendejogatalento@gmail.com.