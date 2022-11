Jaime Pacheco já tem o Guia Record do Mundial'2022 e assume: «Acredito que podemos ser campeões do Mundo»

O Mundial do Qatar está quase a começar e Jaime Pacheco também já tem o Guia Record sobre a competição para poder acompanhar a competição com todo o detalhe. "No meu tempo de jogador gostava de ver toda a informação que existia sobre todos os internacionais, mas não se pode comparar com a qualidade dos dados que agora estão disponíveis", comentou o treinador, que teve a oportunidade de representar Portugal por 25 vezes e acredita que esta Seleção Nacional pode fazer história: "Não quero criar responsabilidades a ninguém, mas também acredito que podemos ser campeões do Mundo. Temos qualidade e quantidade e isso é um bom prenúncio. Com inspiração e o espírito coletivo adequado acredito mesmo que podemos vencer esta competição".