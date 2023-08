João Manuel Pinto sobre o Guia Record 2023/24: «É uma extraordinária ferramenta»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Com o arranque de mais uma temporada desportiva, João Manuel Pinto cumpre o ritual de todos os verões e já conta com o ‘Guia Record’ para a época 2023/24. O antigo jogador e agora treinador reconhece que se trata de um ‘manual’ indispensável para todos aqueles que gostam de futebol e que se pretendem preparar da melhor forma para acompanhar mais uma edição dos principais campeonatos do futebol nacional. "Aqui encontramos toda a informação de relevo, para conhecer plantéis, reforços, jovens promovidos às equipas principais. É uma extraordinária ferramenta que ‘’ nos dá todos os anos e que é indispensável para todos os aqueles que gostam de seguir de perto o futebol português", assinala o técnico que, nesta altura, aguarda um novo emblema para treinar.