Jorge Amaral escolhe base azul e branca para triunfar na Liga Record: «Dá belíssimos prémios»

Ninguém gosta de perder e Jorge Amaral não foge à regra. Desafiado pelo nosso jornal para montar um equipa para a Liga Record, o antigo guarda-redes do FC Porto não olhou a meios para ter um conjunto vencedor: montou um 4x3x3 e gastou 29,25 dos 34 milhões que tinha disponíveis no orçamento.

"Aviso já que escolhi uma equipa com uma base muito forte do FC Porto, como não poderia deixar de ser", começou por brincar o comentador da CMTV, que fez questão de selecionar Diogo Costa, Pepe, Marcano, Alan Varela, Nico González e Pepê, desenvolvendo depois o raciocínio: "Optei pelos laterais do Boavista que vão ter um grande futuro. No ataque escolhi 3 jogadores que me têm surpreendido: Bruma, João Mendes e André Silva."

Entusiasmado ao folhear o Guia Record, que permite participar na competição, o ex-internacional português constatou que a "Liga Record dá belíssimos prémios" e lançou o desafio a todos os leitores: "Venham daí e junte-se a nós! Vale muito a pena."



É tudo mais fácil com a aplicação



Para alcançarem os objetivos, os treinadores têm de estar sempre ligados à equipa e na Liga Record não é diferente. Para isso, existe a aplicação deste jogo interativo, uma ferramenta que todos devem utilizar, pois torna tudo mais fácil, oferecendo uma experiência de navegação ainda mais intuitiva.



Assim, pode jogar e delinear estratégias em qualquer momento e em qualquer lugar. É ainda mais fácil efetuar substituições, escolher jogadores, alterar a tática e consultar classificações através do seu smartphone.



Serviço especial dá ajuda fulcral



Os concorrentes da Liga Record podem receber notícias semanais para saberem se algum dos craques que têm no plantel não está disponível. Através dos Conteúdos Premium (a subscrever no site), os participantes recebem informações sobre os jogadores lesionados e castigados e sobre o seu respetivo desempenho.



O Guia Record 2023/24 inclui um código de ativação necessário para a inscrição da equipa. Cada concorrente pode inscrever um número ilimitado de equipas e por cada três que comprar recebe mais uma grátis.