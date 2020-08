José Augusto já experimentou o xadrez do Benfica

José Augusto, que venceu duas Taças dos Campeões Europeus pelo Benfica, acredita que esta iniciativa é uma forma de dar a conhecer as glórias dos encarnados. "Esta iniciativa do jornal Record é muito gratificante para os adeptos do Benfica, mas também para o público em geral. Apresenta as glórias do Benfica num tabuleiro e peças de xadrez. Há aqui muitos que se sagraram bicampeões europeus", começou por dizer o ex-jogador, de 83 anos. José Augusto vê aqui, de resto, uma boa forma de entretenimento para toda a gente. "Também é importante como uma forma de passar o tempo. Por exemplo, no meu tempo jogávamos às cartas, agora podem jogar xadrez", frisou.





Cada entrega é composta por um jogador (mais peça de xadrez) e um emblema (a peça peão). A primeira entrega é composta por: caixa / tabuleiro / instruções e duas peça.Para beneficiar desta oferta, os leitores devem recortar o cupão publicado à 2.ª, 4.ª e 6.ª feira no Record e apresentá-lo na banca, no momento de compra do jornal de 3.ª, 5.ª feira e sábado, para receberem as suas peças grátis. Oferta válida com a apresentação do cupão publicado no dia anterior.Este jogo é grátis, com a compra do jornal do dia e apresentação de cupão.