José Villa de Freitas: «É preponderante voltar à vida normal»

A pandemia ‘enclausurou’ toda uma sociedade, não só fisicamente, mas também mentalmente, tudo devido a um confinamento que privou as pessoas de certos hábitos que até então nunca tiveram necessidade de valorizar. A atividade física ao ar livre foi um deles. José Villa de Freitas, marketing manager da Fidelidade, é um confesso amante de desporto (especialmente de padel) e, à semelhança do que havia dito em entrevista ao nosso jornal, voltou a frisar a importância desta iniciativa que ‘arranca’ as pessoas de casa.

"Isto é um incentivo à prática do exercício físico. Procuramos que as pessoas retornem à vida normal, que façam exercício físico. Quem não tinha esse hábito é importante que comece a fazer. E depois, as pessoas que ganharam peso no confinamento possam recuperar. É um incentivo à vida saudável", afirmou, acrescentando. "Queremos colocar a semente do desporto nas pessoas. Fazer um verão mais normal possível, depois de um inverno muito complicado."

O foco da mensagem passa sempre pela promoção de treinos longe das quatro paredes, de uma forma descontraída e dinâmica, retirando sempre a palavra ‘competitividade’ do dicionário. "O desporto é para todas as idades e para quase todas as condições. É mesmo para que as pessoas façam com gosto. No fundo é mesmo para as pessoas se mexerem", referiu José Villa de Freitas.



Trocou o fato... pelo equipamento



José Villa de Freitas passou das palavras aos atos e foi um dos participantes especiais na aula de cardiovascular, que decorreu na passada quinta-feira. O responsável pelo marketing da Fidelidade trocou o fato pelo equipamento e deu o litro sob as orientações de Tânia Silva, personal trainer que não teve problema em puxar por todos sem exceção.