José Villa de Freitas: «Participação foi forte»

José Villa de Freitas já havia demonstrado toda a satisfação com o desenrolar das atividades no final da primeira semana e voltou a fazê-lo no último dia da iniciativa. O ‘marketing manager’ da Fidelidade fez um balanço positivo da ação e sente claramente que o objetivo foi cumprido.

“Correu muito bem todos os dias. Foram atividades variadas. A participação das pessoas foi muito forte. A empatia com a Fidelidade e com a Multicare Vitality foi grande. As pessoas perceberam – tanto os que estavam aqui como os que ficaram em casa – a importância da atividade física. E no fim o que queríamos mesmo era isto: ajudar as pessoas a perceberem a importância da prática da atividade física e hábitos saudáveis”, afirmou José Villa de Freitas, depois de ter participado na aula ministrada por Jean-Pierre de Oliveira, à semelhança do que havia feito na primeira aula de Cardio, em que também trocou o fato pelo equipamento desportivo.

Uma coisa é certa: A ação é para repetir e poderá trazer novas atividades. “Vamos pensar em mais iniciativas deste género. Não sei se com estas atividades ou outras. Foi um pouco o que dissemos desde início. Nós promovemos a atividade física. Seja através do fitness, Yoga, Hiit ou Cardio, mas também através do padel, corrida”, sublinhou.

Movimento fez ‘palpitar’ a app

Tal como corroborado por José Villa de Freitas, existiram muitos clientes que descarregaram a aplicação da Multicare Vitality e começaram a praticar desporto. Este era um dos objetivos iniciais. Portanto... missão cumprida!