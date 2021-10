Loto de Sporting e Benfica quase nas suas mãos: Grátis com o Record a partir de amanhã

Mesmo em plena e impactante era digital, os clássicos… ainda mexem! A partir de amanhã, Record disponibiliza-lhe uma edição exclusiva do Loto de Sporting e Benfica, coleção a não perder e que ao longo da semana foi chegando às mãos de onze intervenientes. E estes foram unânimes no discurso, assumindo que o jogo é perfeito para desligar da azáfama das redes sociais e passar bons momentos junto de quem mais gostam – a família e os amigos. "Quando era pequeno, em Moçambique, não tínhamos televisão e reuníamo-nos a jogar", explicou-nos Carlos Xavier, um dos leões já ‘premiados’.





Além do ex-capitão verde e branco, também o antigo futebolista Fernando Mendes, os craques do presente Esgaio e Daniel Bragança e o comentador da CMTV, António Pinotes Batista, foram protagonistas deste pré-lançamento. Do lado encarnado, recordamos Toni, campeão nacional no Benfica como jogador e treinador, que nos conta que o Loto era, no seu tempo, "uma forma de libertar a ansiedade". A par do ‘míster, já têm o jogo os antigos craques Álvaros Magalhães, Vítor Martins, Diamantino e Calado.Acabamos com Futre, ex-leão e ex-águia, que adjetivou esta oferta de "obrigatória", hoje e sempre!