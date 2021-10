Loto do Benfica faz Diamantino recuar no tempo com jogo especial

Depois de brilhar nos relvados, Diamantino Miranda marca pontos no loto. E agora já tem o do Benfica. "Vai fazer-me voltar à minha infância, apesar de já ter um loto eletrónico em casa, que jogo com a minha família. Mas este é especial, por ser do Benfica", explica o antigo internacional português e comentador da CMTV, de 62 anos. Em casa, nem todos torcem pelo emblema da águia. "Quem quiser jogar comigo, terá de fazer um esforço. Estou em minoria", conta.