Loto do Sporting com o Record: Fernando Mendes chama a jogo Futre e Coates

Fernando Mendes perdeu a conta aos anos a que já não joga loto – como tantas vezes fazia no bairro em que cresceu. Mas quem desafiaria para uma ‘jogatana’? "Haaland? Não me falem desse rapaz. Escolhia o Futre, é terrível. É bom." Ainda no um para um, também confessa alguma vontade de enfrentar outro defesa... ainda que a fazer figas para que não venha acompanhado da sua ‘estrelinha’: "Desafiava o Coates. É um capitão fantástico e defende bem."