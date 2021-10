Loto do Sporting faz Carlos Xavier lembrar infância em Moçambique

Em plena era das redes sociais, Carlos Xavier não tem dúvidas de que o Loto do Sporting é excelente para revisitar as raízes, num jogo que "continua a ser de família". "Quando era pequeno, em Moçambique, não tínhamos televisão e reuníamo-nos a jogar. E mesmo hoje, na Páscoa ou Natal, em casa de familiares, o Loto tem de entrar em ação", frisa o antigo capitão leonino, com uma promessa: "Com esta coleção, cá em casa vamos jogar obrigatoriamente uma vez por semana!





