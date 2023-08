Lourenço participa pela primeira vez na Liga Record: «Jogo a jogo, para ganhar!»

Lourenço é a prova de que qualquer pessoa vai bem a tempo de participar na Liga Record. O antigo internacional português, formado no Sporting, assume que foi criterioso na hora de selecionar o seu onze – e até ‘poupadinho’, dado que gastou 30,5 M€ dos 34 M€ possíveis – e escalou uma equipa que, acredita, "vai surpreender muito".

"Demorei algum tempo a escolher. Tenho total confiança nestes jogadores. É um onze que me dá garantias defensivas, com um meio-campo forte e na frente dois jogadores que me têm surpreendido", explica o ex-avançado, hoje com 40 anos, ele que por ter pisado durante a carreira os mesmos terrenos de Gyökeres ou Bozeník fala com propriedade dos artilheiros do Sporting e do Boavista. "É o ponto forte da minha equipa. Dois finalizadores estrangeiros que já se adaptaram com facilidade. Em concreto sobre o Gyökeres, não são só os golos que faz, mas também o que trabalha. É a referência que o Sporting precisava", conclui.

Estreante na Liga Record, desafio que aceitou sem reservas, o objetivo de Luís Lourenço é ambicioso – 'à veterano': "É jogo a jogo, para ganhar!"



Para alcançarem os objetivos, os treinadores têm de estar sempre ligados à equipa e na Liga Record não é diferente. Para isso, existe a aplicação deste jogo interativo, uma ferramenta que todos devem utilizar, pois torna tudo mais fácil, oferecendo uma experiência de navegação ainda mais intuitiva.



Assim, pode jogar e delinear estratégias em qualquer momento e em qualquer lugar. É ainda mais fácil efetuar substituições, escolher jogadores, alterar a tática e consultar classificações através do seu smartphone.



Os concorrentes da Liga Record podem receber notícias semanais para saberem se algum dos craques que têm no plantel não está disponível. Através dos Conteúdos Premium (a subscrever no site), os participantes recebem informações sobre os jogadores lesionados e castigados e sobre o seu respetivo desempenho.



O Guia Record 2023/24 inclui um código de ativação necessário para a inscrição da equipa. Cada concorrente pode inscrever um número ilimitado de equipas e por cada três que comprar recebe mais uma grátis.