Luisão já tem o xadrez do Benfica: não perca grátis a partir de segunda-feira

Como acontecia em campo, onde era o patrão da equipa do Benfica e a voz de comando da defesa, Luisão está representado no xadrez das glórias do Benfica, sendo uma das torres, figura de grande valor estratégico. Jogador com mais títulos ao serviço das águias, o agora diretor técnico aprova a espetacular coleção que ‘Record’ lança a partir de amanhã. “Está muito bem feito, a peça está muito parecida comigo”, refere, sorridente, o brasileiro, que assumiu um cargo na estrutura do futebol dos encarnados, com o regresso de Jorge Jesus, que nunca escondeu a sua admiração pelo antigo capitão. Se for como em campo, Luisão promete dominar também no xadrez.