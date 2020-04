Mantenha a forma com Record: PT Bruno Novo dá dois treinos por semana em direto

Depois do sucesso dos treinos dados nas últimas semanas, com a adesão de milhares de internautas, Record vai continuar a dar razões para que os seus leitores se mantenham ativos neste período de confinamento. Assim, a partir da próxima semana, teremos no nosso site duas sessões semanais de treino com o PT Bruno Novo, primeiro à terça-feira e depois na quinta-feira. Ambos os treinos começarão às 19 horas e estarão também 'live' nas redes sociais do nosso jornal.