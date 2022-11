Manuel Fernandes aprova Guia Record do Mundial'2022: «Está muito giro! É mais um para a coleção...»

Bastaram segundos e algumas páginas folheadas para Manuel Fernandes dar o seu veredito sobre o Guia Record do Mundial’2022: "Está muito giro! É mais um para a coleção que tenho em casa". O nome do antigo internacional é um entre as centenas na revista do nosso jornal, o que o enche de "orgulho". "Foram anos maravilhosos da minha vida, principalmente quando estava no auge no meu clube, o Sporting. Para um miúdo que nasceu numa aldeia, Sarilhos Pequenos, é uma loucura ter sido internacional por 31 vezes, com 7 golos", apontou o antigo capitão do Sporting, esperançoso quanto às hipóteses de Portugal no Qatar: "Somos um dos favoritos. Uma Seleção que tem jogadores nos melhores clubes da Europa, tem sempre possibilidades de ganhar o Mundial".