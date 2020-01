Não perca as cartas de Sporting e Benfica: grátis com o Record a partir de 2 de fevereiro

Record vai lançar, a partir de 2 de fevereiro, mais uma imperdível coleção! As cartas de Sporting e Benfica estão a chegar e são gratuitas com a compra das edições do jornal, de 2.ª a 6.ª feira, até ao dia 10 de março. São quatro baralhos de cartas oficiais dos dois maiores clubes de Lisboa, duas de cada um, produzidos em PET, com folha de ouro 24k e com folha de prata 999, nas cores verde, vermelho e preto. São edições exclusivas, ideais para se divertir com família e amigos. Não perca!