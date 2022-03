Neto já tem o Dominó de Ouro do Sporting

Se gosta de tradições que passam de avós para... netos, sorria perante esta iniciativa de. Luís Neto viajou no tempo com o Dominó Ouro e parou na estação das memórias felizes. "Lembro-me, quando era mais novo, de jogar o dominó. Gostava bastante, traz-me grandes recordações. Ter este jogo com as cores do nosso Sporting é uma excelente oportunidade para os sportinguistas", recomenda o defesa-central, de 33 anos.Ideal para jogar com família e amigos! Oferta válida com a apresentação do cupão publicado no dia anterior. Promoção limitada ao stock existente, de acordo com a disponibilidade em banca! Saiba mais