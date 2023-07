Oferecemos-lhe mais uma grande coleção: caderneta de cromos do Benfica campeão está a chegar!

O nome de Toni escreve-se a dourado nos manuais dos encarnados, mas com a nova caderneta do nosso jornal nas mãos, são os homens que levaram a águia à conquista do último título que o antigo futebolista glorifica. "Mais uma iniciativa, desta vez para comemorar o 38º campeonato nacional, que nos dá cromos e ilustrações de quem escreveu mais uma página gloriosa na história do Benfica", começa por dizer o ex-médio, que depois de pendurar as botas ainda assumiu a função de treinador durante mais de 30 anos.



E boa parte dessa experiência passou-a também na Luz, pelo que não há dúvidas de que poucos conhecem o clube como Toni. Assim, diz que esta coleção é a cara dos benfiquistas. "Isto vai ao encontro daquilo que os nossos adeptos gostam. Traduz o esforço de todos, que ao longo da temporada ajudaram à conquista do título", destaca ainda a velha glória das águias, de 76 anos.









Esta promoção vai ter 15 entregas



Logo na primeira entrega, na compra da edição deste domingo, terá direito a uma caderneta mais as ilustrações especiais de Gonçalo Ramos e Fredrik Aursnes. Depois, até ao dia 23 deste mês, receberá mais 46 cromos que o vão surpreender. Todos os dias, GRÁTIS com o ‘Record’.