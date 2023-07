Os cromos do Benfica campeão, hoje grátis com o Record: João Neves, Musa e Florentino já têm a caderneta

O plano de entregas

Chegou o dia! É hoje a primeira entrega da coleção de cromosque assinala o 38.º campeonato do Benfica, para o qual contribuíram João Neves, Musa e Florentino. Os três já têm nas mãos a coleção e aprovam a iniciativa do nosso jornal."É uma excelente oportunidade para guardar as memórias do título", afirma o jovem médio, de 18 anos, que viveu um ano de sonho com a conquista do título logo da época de estreia na equipa A. Quanto a Musa, contratado ao Boavista no último verão, realça que "esta é uma coleção muito boa para todos os benfiquistas". Importante na manobra da equipa foi Florentino, um dos mais utilizados por Schmidt. "Agora que já estamos focados na nova época, esta coleção é boa para recordar a conquista do título", frisa o médio.Na compra da edição de hoje tem direito a uma caderneta mais as ilustrações especiais de Gonçalo Ramos e Fredrik Aursnes. Depois, até dia 23 deste mês, os leitores receberão mais 46 cromos. José Calado, João Malheiro, António Figueiredo, Diamantino e Toni também aprovam a coleção de cromos dos campeões.