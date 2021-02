Otamendi e Gonçalo Ramos já jogam com as damas de ouro: não perca grátis com o Record a partir de domingo

O clássico jogo de tabuleiro ganhou as cores de Benfica e Sporting com os emblemas gravados a ouro! São duas imperdíveis edições exclusivas para divertimento em família, GRÁTIS, com a compra do jornal do dia e apresentação do cupão guardado na véspera. Para beneficiar desta oferta, os leitores devem recortar o cupão publicado em Record ao domingo, 3.ª e 5.ª feira e apresentá-lo na banca, no momento de compra do jornal de 2.ª, 4.ª e 6.ª feira.





Otamendi, defesa-central, 33 anos; Gonçalo Ramos, avançado, 19 anos – são duas gerações e duas posições bem diferentes, mas têm desde já em comum o facto de que vão jogar as ‘Damas de Ouro’. Os dois jogadores encarnados pretendem desfrutar desta iniciativa do nosso jornal em família e prometem contagiar amigos e companheiros de equipa.