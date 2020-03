Passatempos no seu Record a partir de amanhã!

Neste período tão complicado que vivemos, Record irá começar a publicar, a partir de amanhã, uma página de passatempos. Com palavras cruzadas, diferenças, sudoku e fotografias do desporto nacional, procuramos que os nossos leitores possam ter algo mais que as notícias para os entreter. Prometemos também sugerir filmes, séries e livros. Tudo para o ajudar a sentir-se melhor em casa.