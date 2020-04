PT Bruno Novo dá dois treinos aos leitores na companhia de Ricardo Vaz e Tatiana Pinto

Como vendo habitual, o personal trainer Bruno Novo dará novamente esta semana (terça e quinta-feira, às 19h00) dois treinos em direto aos internautas de Record, através da nossa página de Instagram.

No entanto, haverá dupla novidade. A começar já por amanhã, em que o PT terá a companhia de Ricardo Vaz, jogador do OFI Creta. Na quinta-feira, será a vez de Tatiana Pinto, jogadora do Sporting, também dar uma ajuda no treino. Duas oportunidades a não perder!