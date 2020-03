PT Bruno Novo dá hoje treino em direto no Record

O Personal Trainer Bruno Novo, que trabalha, por exemplo, com Domingos Duarte (central do Granada) e outros futebolistas profissionais, dará esta quarta-feira às 18h00 um treino em direto no Record Online.





Para participar, só tem de se equipar a rigor e entrar no nosso site um pouco antes da hora marcada, para seguir todas as indicações do PT Bruno Novo. A não perder!