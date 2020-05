PT Bruno Novo dá treinos em direto com Patrícia Mamona e Jovane Cabral

Como vendo habitual, o personal trainer Bruno Novo dará novamente esta semana (terça e quinta-feira, às 19h00) dois treinos em direto aos internautas de Record, através da nossa página de Instagram.





E esta semana com mais novidades. A começar desde logo pelo treino de terça-feira, no qual o PT terá a companhia de Patrícia Mamona, uma das atletas portuguesas mais bem sucedidas da atualidade. Uma oportunidade única para todos os nossos internautas, que durante uma hora poderão treinar juntamente (mesmo que à distância) com uma atleta que é uma das melhores do Mundo na sua especialidade.Depois, na quinta-feira, será dia para mais uma presença do Sporting, neste caso do futebol, com Jovane Cabral a ser o convidado especial de Bruno Novo.