Quim já tem o Guia Record do Mundial'2022: «Toda a informação disponível é sempre importante»

A primeira coisa que Quim fez mal entrou em contacto com o Guiado Mundial de 2022 foi recordar a derrota de Portugal pela margem mínima frente à França nas meias-finais do campeonato de 2006. "Fiz parte da Seleção vários anos e toda a informação disponível é sempre importante, até porque continua a ser difícil digerir daquele penálti um pouco estranho convertido pelo Zidane que nos tirou o sonho de chegar à final do Campeonato do Mundo na Alemanha", confidenciou o antigo guarda-redes, que representou a Seleção em 32 ocasiões, cheio de esperança para o Qatar: "A esperança continua elevada em função do leque de jogadores de Portugal e é importante mostrar determinação na fase de grupos. Garantido o apuramento, o segredo é jogar para ganhar porque só pode haver um vencedor e Portugal tem qualidade e muita experiência a alto nível competitivo".