Record assina parceria com a Sports Data Campus

Record assinou um acordo de colaboração com a Sports Data Campus, entidade de referência a nível mundial na formação especializada em Big Data e Analítica Avançada aplicada ao futebol, com o objetivo de proporcionar aos nossos leitores uma maior variedade em conteúdos relacionados com dados do desporto-rei.

"Temos a responsabilidade de oferecer aos nossos leitores conteúdos de valor elevado e diferenciados pela inovação. É por este motivo que assinamos este acordo, tendo em vista o fortalecimento da relação com os nossos leitores e, em simultâneo, uma vontade de liderar a evolução da analítica avançada nos media portugueses, apoiando os estudantes e profissionais que a implementam", afirmou Sérgio Krithinas, diretor adjunto de Record.

Já David Ávila, CEO do Sports Data Campus, assegurou que a parceria com Record "vai permitir potenciar a formação e o trabalho dos nossos alunos, contribuindo assim para a dinamização e desenvolvimento do interesse na Analítica Avançada de Dados, ao mesmo tempo que proporcionará, ao publico geral, conteúdo de alta qualidade relacionado com o futebol."