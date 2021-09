Record Challenge Park é hoje: junte-se à festa do desporto, com convidados especiais, música e surpresas!

A espera acabou! Depois de muitos dias a explicar-lhe tudo aquilo que poderá viver hoje, no Estádio 1.º de Maio, em Lisboa, chegou a hora de entrar no Record Challenge Park. Está tudo pronto para que, a partir das 10 horas, possa experimentar as mais diversas modalidades num dia que é pensado para toda a família e que tem no concerto de Fernando Daniel, às 15h30, um dos pontos altos.





Documentos Record Challenge Park

Miúdos e graúdos juntam-se numa autêntica celebração de desporto, desportivismo e boa-disposição, que vai contar com convidados de luxo para partilharem um pouco da sua vasta experiência.Às 11 horas, Mónica Jorge, diretora da Federação Portuguesa de Futebol, vai dar dicas a todos os que sonham fazer do futebol a sua vida. Pouco depois, por volta das 11h30, Francis Obikwelu, dono de uma medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Atenas’2004 (nos 100 metros), irá partilhar as vivências de um campeão. Já às 12 horas será a vez de Artur Moraes, antigo guarda-redes que se celebrizou ao serviço de Benfica e Sp. Braga, por exemplo, e que agora é vice-presidente da SAD do Alverca, também estará disponível.Já pelo Lounge MEO vão passar figuras como o surfista Frederico Morais e o automobilista Armindo Araújo. Certo é que está garantido um dia repleto de desporto para todas as idades, sempre em segurança e com muito divertimento.