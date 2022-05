Record Challenge Park: Música a acompanhar... mas também há comida e bebida

O prato principal que temos para servir no Record Challenge Park é o desporto, mas está preparada uma sobremesa bem saborosa. Os Amor Electro prometem um espetáculo inesquecível naquele que será um dos momentos altos do evento de sábado no Parque de Jogos 1º de Maio, em Lisboa.

Mas há algo que não pode mesmo esquecer: inscrever-se! Poderá fazê-lo no site do evento - recordchallengepark.pt – ou no secretariado, que abre às 8 horas, duas horas antes do arranque das competições e da animação. É também aí que vai levantar o Record Challenge Passport, documento que será essencial para aproveitar este dia ao máximo e guardar as recordações de um dia fantástico.

Todos os 'atletas', a partir do momento em que entram no recinto, têm de pensar que estão nos Jogos Olímpicos, como tal, terão de levar roupa adequada e uma mochila de modo a guardar os seus bens. A segurança está garantida do início ao fim, de maneira a que toda a família se possa concentrar apenas em tentar brilhar nas diversas modalidades à disposição.