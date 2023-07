Record e Confederação do Desporto lançam "A Voz do Desporto"

O Record e a Confederação do Desporto preparam o tiro de partida de um projeto que visa dar a voz aos grandes atletas, treinadores, dirigentes e agentes desportivos. Todos os meses vamos juntar protagonistas de modalidades diferentes e levá-los por uma conversa em que explicam os desafios da alta competição, os momentos de orgulho e trocam experiências sobre os respetivos desportos.

O primeiro episódio de "A Voz do Desporto" será publicado em vídeo nos próximos dias no site de Record e nas plataformas de podcast (Spotify e Apple Podcast) e terá como protagonistas o canoísta Fernando Pimenta e a basquetebolista Joana Soeiro.

Para o presidente da Confederação do Desporto, Carlos Paula Cardoso, "esta parceria é uma oportunidade única de dar voz àqueles que se destacam no desporto nacional e que lutam diariamente por elevar o nosso país nos grandes palcos mundiais e contribuir para o desenvolvimento do desporto em Portugal. O Record é uma referência na informação desportiva nacional e estamos certos que estes conteúdos irão permitir maximizar a audiência a que os protagonistas do desporto em Portugal chegam, graças ao enorme alcance que o Record tem a nível digital".