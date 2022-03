Record é parceiro da primeira Sport Talks

O ISCTE organiza a 1.ª Sports Talk, com o tema "Como desenvolver uma modalidade", com uma intervenção inicial do vice-presidente da NBA, Troy Justice, seguida de um debate com especialistas de três modalidades portuguesas, que obtiveram recentes bons resultados internacionais. O evento decorre esta quinta-feira, das 18h30 às 20h00.O painel de debate é moderado por Carlos Barroca, Associate Vice President of Basketball Operations NBA ASIA e Pedro Dionísio, diretor da Pós Graduação em Gestão e Marketing do Desporto do ISCTE, e conta com a participação de Pedro Dias, Vice-presidente da F.P.F. (Responsável pelo Futsal), Paulo Pereira, Selecionador Nacional de Andebol e Pedro Moura, Presidente da Federação Portuguesa de Ténis de Mesa.Poderá participar presencialmente no auditório do ISCTE, em Lisboa, ou online, ambas de forma gratuita, sendo apenas necessária uma inscrição prévia em https://execed.iscte-iul.pt/sports-talk-como-desenvolver-uma-modalidade Record é parceiro do evento, que conta ainda com o apoio do IPDJ e Comité Olímpico de Portugal.