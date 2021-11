Record está de parabéns e tem 72 prémios para oferecer!

IMAGEM DOS PRÉMIOS NÃO CONTRATUAL

Aí está mais um grande concurso que não vai querer perder!comemora 72 anos e tem 72 prémios para lhe oferecer.A partir de amanhã, e até 19 de dezembro, recorte os cupões que publicaremos diariamente na penúltima página. Quantos mais cupões enviar, mais hipóteses tem de ganhar! E os prémios são fantásticos! Habilite-se! Oferecemos uma mota Malaguti ao vencedor, uma Lambretta ao segundo classificado, e um televisor LED de 75 polegadas ao terceiro. Mas há muitos mais! Não se esqueça que são 72 prémios. Temos também cartões Rádio Popular de mil euros cada, trotinetes elétricas e muito, muito mais.Este concurso destina-se a todos os leitores que enviem por correio, para o Apartado 50390, Loja CTT - São João de Brito, 1708-001 LISBOA, um cupão publicado entre 27 de novembro e 19 de dezembro no jornal Record. Quantos mais cupões enviar, mais hipóteses o leitor tem de ganhar. O sorteio final realiza-se a 30 de dezembro e a publicação dos vencedores será a 31 de dezembro no Record.Este é um concurso que marca mais um aniversário do seu jornal de sempre e que hoje tem uma edição especial. Não perca as entrevistas com Lionel Messi e Arsène Wenger, nomes incontornáveis do futebol mundial.Ainda com o número 72 a dar o mote, recordamos-lhe a nossa Geração de Ouro, onde Luís Figo e Rui Costa pontificaram. Os Jogos Olímpicos de 1972, que ficaram na história, e a Minicopa do mesmo ano merecem também atenção especial. Divirta-se nestas 64 páginas!