Record lança biografia de Senna

Faz hoje 25 anos que a lenda da Fórmula 1 Ayrton Senna deixou o mundo do desporto mais pobre. Para recordar os melhores momentos de um dos melhores pilotos de sempre, Record lança no sábado uma biografia do brasileiro, por apenas 9,95 euros mais o jornal.

O livro que estará nas bancas foi escrito pelo jornalista desportivo Richard Williams e relata os principais momentos de uma carreira recheada de sucesso. Com vários detalhes da sua vida, a biografia contém ainda relíquias fotográficas do arquivo ‘CM’ e Record, que relembram alguns acontecimentos dentro e fora das pistas, com destaque para a sua relação com Portugal: Senna foi sócio do Belenenses. O livro tem prefácio de Rui Faria.

Esta fascinante biografia que pode obter pelo Record, escrita por um dos mais conceituados escritores ingleses, faz-nos luz não só sobre a morte, como sobre a vida do melhor piloto de Fórmula 1 de todos os tempos.