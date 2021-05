Record Lisboa Fit começa já na segunda-feira: saiba aqui tudo sobre o evento

O Record Lisboa Fit está à porta! Numa iniciativa conjunta com a Fidelidade/Multicare Vitality, o nosso jornal vai promover o exercício físico ao ar livre, de 17 de maio a 3 de junho, num total de 14 treinos de fitness e dança.





Os leitorespoderão participar de forma gratuita - através de livestream no nosso site ou da Flash ou presencialmente num dos três espaços de Lisboa já definidos - em cinco atividades diferentes, com a orientação de um personal trainer: Hiit (segundas-feiras), Zumba (terças), treino com peso corporal (quartas), Cardiofitness (quintas) e Yoga (sextas).Estes serão os três locais onde poderá treinar presencialmente: Estádio 1.º de Maio, Inatel, em Alvalade (17 a 20 de maio); Jardim Vasco da Gama, em Belém (24 a 27 de maio), e Centro de Treinos de Ténis, no Jamor (31 de maio a 3 de junho).Para ficar a par de todas as datas, locais e forma de inscrição, consulte o site oficial do evento AQUI