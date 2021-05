Record Lisboa Fit: Helena Isabel marcou presença no fecho da primeira semana

O encerramento da primeira semana do Record Lisboa Fit Multicare Vitality voltou a ter grande adesão e contou com a presença especial da atriz Helena Isabel. Perto de quatro dezenas de pessoas estiveram no Parque de Jogos 1º Maio para participar na aula de yoga, orientada por Jean-Pierre de Oliveira.





"Extremamente positivo. Numa altura de desconfinamento, as pessoas vieram cheias de coragem para partilhar este momento", afirmou o responsável pela atividade.O personal trainer destaca a importância deste tipo de iniciativas, não só no combate ao sedentarismo, mas também pelos benefícios para a saúde mental, que viu os seus números agravarem-se devido à pandemia Covid-19. "As pessoas tem consciência de que necessitam de fazer algo por elas, mas precisam de ser motivadas a mexer-se. Esta iniciativa deve ser repetida e muito mais divulgada para chegarmos ainda a mais pessoas", louvou Jean-Pierre de Oliveira.A participação nestas iniciativas é livre, mas com inscrição obrigatória em lisboafit.record.pt de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.Autor: P.F.P