Record Lisboa Fit: Liberdade do corpo e da mente

O balanço da primeira semana do Record Lisboa Fit Multicare Vitality não poderia ter sido mais positivo. As cerca de quatro de dezenas de pessoas que se deslocaram diariamente pelas 18h00 ao Parque de Jogos 1º de Maio, no Inatel, em Alvalade, coloriram uma iniciativa que restabeleceu alguma da normalidade perdida em tempos de pandemia.

O nosso jornal associou-se à seguradora Multicare Vitality e promoveu cinco dias de desporto ao ar livre, uma ação que se irá estender até ao próximo dia 3 de junho. Este primeiro ‘round’ terminou em beleza, tendo totalizado cerca de duas centenas de participantes, não esquecendo, ainda, todas as pessoas que acompanharam a iniciativa através do site de Record. Uma autêntica libertação do corpo e da mente... uma lufada de ar fresco!

As hostilidades foram abertas na passada segunda-feira, com uma aula de HIIT. A tarde solarenga foi o cenário ideal para a prática do exercício físico, um filme que, diga-se de passagem, se repetiu todos os dias. Seguiram-se aulas de zumba (terça-feira), peso corporal (quarta), cardio (quinta) e yoga (sexta), sempre orientadas pelos personal trainers Johnny Oliveira, Ricarda Sauer, Tânia Silva e Jean-Pierre de Oliveira. A diversidade é também um marco da iniciativa, que não olha para a faixa etária ou para géneros, pois pretende somente incentivar a população a adquirir hábitos de vida saudáveis, descorando, sempre, a competitividade. E, neste caso, o desporto de lazer tendo como pano de fundo a natureza é um cenário indispensável. A apresentadora Isabel Silva e a atriz Helena Isabel, embaixadoras da Multicare Vitality, também não faltaram à chamada e foram convidadas especiais.

Entre boa-disposição e muitas pingas de suor, não houve quem não quisesse repetir a experiência. E a boa notícia é que a segunda semana arranca já amanhã!



Todos os trilhos vão dar a Belém



A segunda semana arranca já amanhã, sendo que, desta feita, todas as atividades vão decorrer no Jardim Vasco da Gama, em Belém. O Centro de Treino de Ténis, no Jamor, será o palco da terceira e última semana. Importa referir que a participação nestas iniciativas é livre, mas com inscrição obrigatória em www.Lisboafit.record.pt de forma a que possam ser cumpridos todos os protocolos sanitários e seja reservado o kit desportivo, oferecido no local.