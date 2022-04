Record Padel Challenge: desafio arranca para deixar marca

Finalmente chegou o dia. Arranca esta manhã, na Quinta do Fojo em Vila Nova de Gaia, a 2ª edição do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo. Será a primeira de quatro etapas que vão definir quais as duplas que têm lugar no Masters que terá lugar no próximo dia 5 de junho, em Lisboa. A organização estará a cargo de Record, em conjunto com a Rackets Pro, e com o patrocínio da Intimissimi Uomo.

Depois do sucesso verificado na 1ª edição, a prova deste ano terá mais participantes e nesta primeira etapa são 40 as duplas que se vão dividir em três níveis de dificuldade (M3, M4 e M5). Para lá da ação espera-nos seis courts da Quinta do Fojo, haverá também uma série de atividades para ‘entreter’ os jogadores. Até porque o padel é uma experiência não só competitiva como também social, conforme nos conta Nuno Amado, diretor comercial da Rackets Pro. "É sempre bom começar no Porto, uma cidade onde o padel já está muito desenvolvido. Tal como no ano passado, o nosso objetivo é proporcionar uma boa experiência a quem participa. As pessoas vão divertir-se. Padel é padel em todo o lado, a missão aqui passa por criar uma experiência diferente, que marque os jogadores e os faça voltar a participar", revela Nuno Amado, sobre o torneio que começa hoje (das 10h00 às 22h00). A diversão importa, mas convém lembrar que também há prémios em jogo, num valor total de 12 mil euros!





Da 1ª para a 2ª edição, ocresceu para Coimbra, passando a ter quatro etapas antes do Masters final. O objetivo da organização passa por continuar a expandir, chegando a mais cidades e, por consequência, a mais pessoas."A expectativa é de grande crescimento. Queremos que seja um evento que veio para ficar, que marque as pessoas. Este ano crescemos para Coimbra e na próxima edição esperamos poder crescer para o Algarve, o Alentejo e para mais locais no norte. Queremos chegar mais longe e dar a oportunidade de mais pessoas jogarem padel e, em conjunto, se divertirem", perspetivou Nuno Amado, da Rackets Pro.A etapa realizada hoje em Vila Nova de Gaia é a primeira de um caminho de quatro que pode levar as duplas até ao Masters. Segue-se Coimbra (7 de maio), Lisboa (14 de maio) e Cascais (21 de maio). A grande decisão terá lugar na capital, a 5 de junho.Há duplas masculinas e mistas em competição, divididas em três níveis diferentes – M3, M4 E M5. O último foi criado este ano e destina-se às duplas que estão a iniciar a prática da modalidade. Cada nível está limitado a 12 duplas, que serão distribuídas por quatro grupos de três equipas, que apuram o primeiro de cada série para os ‘quartos’. Ou seja, todas as duplas fazem pelo menos dois jogos.Os jogos disputam-se à melhor de três sets com ponto de ouro. O terceiro set é um super tie-break até aos 10 pontos, sendo que o vencedor terá sempre de o fazer por uma diferença de dois pontos.Apuram-se para o Masters as duplas vencedoras de cada etapa (uma em cada nível); as duas melhores duplas finalistas de todas as etapas (duas de cada nível); as quatro melhores semi-finalistas de todas as etapas (quatro em cada nível) e a primeira e a segunda melhores terceiras classificadas dos grupos das etapas que não passaram à fase seguinte. As 12 duplas disputam depois um torneio de eliminação direta, com um quadro B, de modo a que cada dupla faça pelo menos dois jogos.Os participantes terão direito a um kit que contém o seguinte: t-shirt técnica, garrafa de água e copo, overgrip, protetor de raquete, catering, voucher de treino, boné, saco, voucher t-shirt, boxer Intimissimi Uomo e assinatura digital dodurante três meses.