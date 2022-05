Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: Coimbra vibrou

Competição, festa e muita diversão. Estes foram os ingredientes da etapa de Coimbra do Record Padel Challenge Sponsored by Intimissimi Uomo, prova realizada ontem na cidade dos estudantes. Para além da parte competitiva, que juntou 48 participantes, distribuídos em cinco escalões – M3, M4, M5, mistos 4 e mistos 5 – o dia ficou marcado pela boa disposição entre os inscritos, que não perderam a oportunidade de competir, mas nunca descurando as restantes atrações que esta iniciativa proporcionou.

Em M3, Bruno Ferrer, consultor imobiliário, e Bruno Benedito, professor de educação física, foram os grandes vencedores. A dupla de Coimbra que jogou em casa está já focada na prova final: "Ganhar nunca é fácil, mas felizmente tornámos o jogo fácil. Agora queremos vencer em Lisboa. O mais importante é o que o padel proporciona, um desporto que já provou não ser só de moda".

O troféu em M4 viajou para Viseu. Gonçalo Araújo e Gonçalo Laranjeira, venceram esta categoria, depois de uma final disputada até ao último minuto. Ao Record, a dupla viseense afirmou que o objetivo principal passava pela "experiência de competir num torneio com este".

A decisão em M5 ficou para o final da tarde. Salvador Fabião e Pedro Clemente superiorizaram-se a Hugo Ribeiro – ex-jogador da Académica – e a Tiago Castanheiro – vencendo esta categoria. A dupla, que começou a jogar há poucos meses, espera mais dificuldades na fase final, mas salienta que o mais importante é o "espírito que existe neste desporto".

Do futebol para o padel

Na dupla que perdeu o M5 estava Hugo Ribeiro, que trocou o futebol profissional pelo padel. O ex-central do FC Porto e da Académica, que fez parte da equipa principal dos estudantes em 2018/19, sob o comando técnico de João Alves, é agora fisioterapeuta na Académica e não esconde a nova paixão: o padel.



Dos 10 aos… muitos



Não é por acaso que o padel é conhecido como o desporto familiar. Ontem, em Coimbra, esta ideia ficou provada com a presença de Francisca Correia em prova, com apenas 10 anos. Também eles praticantes da modalidade, os pais da 'Kika' estavam a torcer do lado de fora. Com a mesma qualidade que mostrou em prova, a jovem atleta falou com o Record, afirmando que "praticar desporto faz bem à saúde e ainda ajuda a que na escola se consigam bons resultados". É verdade que não chegou à final, mas a ‘Kika’ saiu claramente vencedora desta competição.



Duas vezes eleito melhor clube



Com o Rio Mondego ali ao lado, o Star Padel em Coimbra é já um local de referência no panorama da modalidade em Portugal. Nuno Petronilho, um dos sócios daquele espaço, admite que esta parceria com o Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo é um dos segredos para o sucesso: "É fundamental abrir as portas a praticantes de todo o país e esta colaboração, com o Record, é muito importante. No Star Padel sabemos receber as pessoas. Cada vez há mais campos e praticantes e isso é essencial para o sucesso da modalidade". "Estamos felizes pela forma como tudo está a correr. O Star Padel foi eleito o melhor clube de Padel nacional nos últimos dois anos, numa votação feita pelos filiados da Federação de Padel, e isso enche-nos de orgulho", defendeu Fernando Franco, outro dos responsáveis por este espaço.