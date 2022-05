Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo: doze horas em cheio

Foram praticamente 12 horas de diversão, convívio e muito desporto. A etapa do Porto do Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo, realizada ontem, na Quinta do Fojo, foi um sucesso junto dos participantes, fazendo as delícias das 68 pessoas que se inscreveram.

Para lá do desporto, a organização agradou por tudo o que envolveu o evento, como a parte dos comes e bebes e o convívio inerente ou os espaços de atividades diversas que foram apresentados aos jogadores.

No que ao desporto diz respeito, de referir que a prova teve 34 duplas à partida, divididas em três categorias - M3, M4 e M5, esta última criada para o torneio deste ano. Na categoria de M3 venceram Tiago Janeira e Luís Magalhães , na de M4 ganharam Vítor Monteiro e Tiago Pina, ao passo que na de M5 os felizardos foram João Pinho e Paulo Moreira. Todas estas duplas carimbaram um passaporte para o Masters de Lisboa, a realizar no próximo dia 5 de junho.

Luís Magalhães e Tiago Janeira, vencedores do M3, destacaram o bom ambiente do torneio e revelaram-se felizes pela vitória. "Correu conforme pretendíamos", disse Tiago Janeira. Já os vencedores do nível M4, Vítor Monteiro e Tiago Pina, também não esconderam a felicidade por vencerem. "É uma sensação incrível. Já tínhamos estado em meias-finais e finais, mas faltava sempre alguma coisa", disse, elogiando a organização: "Foi espetacular. Já jogámos em muitos sítios, mas este foi extraordinário", referiu Vítor Monteiro.

Por último, João Pinho, um dos vencedores do M5, enalteceu o sucesso do evento. "O torneio tem um ambiente muito bom. Os que não são amigos passam a ser. Em termos de organização, nada a apontar", disse.

Estas três duplas vão ao Masters, em Lisboa, mas agora segue-se Coimbra, a 7 de maio.



Álvaro Parente disse presente



Uma das presenças notadas no Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo foi a de Álvaro Parente, piloto português que chegou a testar na F1 e que participou inserido na categoria M4. Em declarações ao nosso jornal, o automobilista elogiou a organização. "É a nossa primeira experiência e está a correr bem. Está a ser uma experiência gira", referiu, salientando também a componente social da prova. "Havendo comes e bebes, é agradável para toda a gente conviver", apontou. O piloto, refira-se, fez dupla com Rodrigo Silva, que também deixou palavras de apreço à organização.



Animação para todas as idades



Um torneio para todos. Assim é o Record Padel Challenge Sponsored By Intimissimi Uomo. E se dúvidas houvesse, a etapa organizada em Vila Nova de Gaia dissipou-as por completo, uma vez que contou com participantes de todas as idades. Rui Vasconcelos, por exemplo, tem 67 anos e entrou na categoria M5.



"O ambiente é espetacular, diferente do que estávamos habituados. Fazíamos torneios de ténis, não de padel. Começámos no padel há pouco. Mudei para o padel também pela idade e se calhar até acabo por fazer mais esforço", explicou, elogiando a organização: "O convívio entre pessoas é de salutar. É uma experiência boa e de salutar".



Rui Rocha, parceiro de Rui Vasconcelos, também deixou palavras positivas para o torneio. "O ambiente é muito agradável", apontou.